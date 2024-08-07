Предприятия Подмосковья приглашают на обучение по бережливому производству

500 представителей предприятий-участников нацпроекта «Производительность труда» смогут повысить квалификацию в обучении бережливому производству на VII школе тренеров «Применяй. Обучай. Совершенствуй» . Ежегодная практическая конференция ФЦК пройдет с 1 по 3 октября 2024 года в Москве в отеле «Holiday Inn Sokolniki», сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

Эксперты ФЦК проведут более 40 мастер-классов и выступлений по бережливому производству. Участники познакомятся с лучшими практиками в проведении тренингов, обменяются опытом с единомышленниками и узнают, как инструменты управления изменениями развивают культуру непрерывных улучшений на предприятиях.

«За шесть лет школу тренеров ФЦК прошли более трех тысяч тренеров по бережливому производству. Наша образовательная площадка повышает эффективность российских предприятий, развивая систему обучения в бережливом производстве и помогая тренерам постоянно совершенствовать свои навыки», — рассказал руководитель отдела подготовки тренеров ФЦК Александр Ромашкин.

Программа конференции ориентирована на практическое развитие тренерского мастерства и поможет участникам глубже понять тенденции в обучении бережливому производству и сформировать новые навыки, помогающие компаниям в развитии бизнеса.

В первый день работы «Школы» победители 3-го федерального конкурса «Тренер по бережливому производству „Применяй. Обучай. Совершенствуй“ в торжественной атмосфере получат заслуженные награды и поделятся с коллегами своим опытом в достижении целей.

«Школа тренеров — это всегда новые знакомства и знания, которые совершенствуются с каждым годом и которые можно внедрить на предприятии любой сферы деятельности», — поделился тренер по бережливому производству металлообрабатывающего концерна Владислав Зеленов.

Подробности о мероприятии можно узнать в видеоролике, а подать заявку на участие — на ИТ-платформе «Производительность.рф».

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что власти Подмосковья готовы поддерживать предпринимателей, которые решили заниматься бизнесом на территории области.

По словам главы региона, они могут получить земельные участки бесплатно или со значительными скидками, компенсации на развитие инфраструктуры.