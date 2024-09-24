Предприятия Ленинского округа помогают выпускникам с трудоустройством

Площадкой для подготовки и трудоустройства выпускников профессионального колледжа «Московия» стала компания ООО «ПУД», которая ведет свою деятельность на территории Ленинского городского округа с мая 2024 года. Основным видом деятельности предприятия является механическая обработка металлических изделий, сообщает пресс-служба главы муниципалитета.

«На днях посетил колледж „Московия“ для привлечения молодых ребят, которые получают профессию автомеханика. С руководителем учебного заведения был подписан договор о прохождении практики и дальнейшем трудоустройстве студентов. Очень хочу, чтобы на нашем предприятии работало перспективное, энергичное и молодое поколение», — приводятся в сообщении слова директора предприятия Всеволода Богородского.

Он добавил, что помимо технической помощи на дорогах, восстановления грузовой и коммунальной техники после тяжелых ДТП, которая подверглась предельному износу, предприятие активно поддерживает участников СВО, регулярно организовывая передачу техники, закупку материалов и материальной помощи.

«Мы стараемся быть вместе с теми людьми, которые находятся на передовой. К нам обратились волонтеры из Белгорода с просьбой помочь воинскому подразделению, у которого нет „машины-хозяйки“. На данный момент мы приобрели „УАЗ“ и приводим в порядок его техническое состояние. Также планируем сделать „мангал“ (противодроновое приспособление) и дополнительную антиосколочную защиту для данного автомобиля. Перед отправкой заполним его теплыми вещами и продуктами. К нам едут, в основном, из европейской части России, потому что таких организаций, как наша, в стране единицы», — рассказывает Богородский.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что безработица в регионе сейчас находится на очень низком уровне.

«У нас крайне низкая безработица и ее, можно сказать, практически нет. Ищем специалистов, тех, кто умеет работать руками — технологов, инженеров, все это на вес золота, врачей, как и прежде. Понимаем, что ситуация в следующем году будет непростой, но мы собраны, мы настроены на результат», — сказал глава региона.