сегодня в 17:28

Предприятие Роскосмоса обеспечит онлайн-связь для беспилотников в РФ

32 спутника системы «Гонец 2.0» создадут онлайн-связь для беспилотников во всей РФ. Об этом генеральный директор АО «Спутниковая система «Гонец»» Андрей Манойло рассказал руководителю Минпромторга России Антону Алиханову во время рабочей поездки в «НПЦ БАС Томской области», сообщает пресс-служба «Роскосмоса».

Был показан небольшой по размерам спутниковый модем «Гонец». Он весит 89 грамм и может применяться на беспилотниках разных видов.

Манойло отметил, что систему уже использовали на БПЛА фирмы «Геоскан». Благодаря спутниковым каналам смогли отследить беспилотник и предоставить ему соответствующие команды.

Ранее сообщалось, что модем уже прошел сертификацию. Вскоре будет начат его серийный выпуск.