Предприятие из Ленинского округа произвело материалы для «Мастерской управления „Сенеж“

Предприятие «АЛБЕС», работающее на территории Ленинского городского округа, выступило производителем и поставщиком материалов для отделки нового кампуса «Агора» в «Мастерской управления „Сенеж“, сообщили в пресс-службе муниципального образования.

«Здание нового корпуса образовательного центра имеет шестилепестковую форму. В центре находится зал-амфитеатр на 780 человек, а также трансформируемые аудитории на 200-400 человек, киноцентр и творческие студии. Для помещений, где необходимо сокрытие инженерных коммуникаций и выравнивание перепадов высот, на заводе „АЛБЕС“ произвели системы фальшполов. Предприятие абсолютно не зависит от импортного сырья, плиты из сульфата-кальция на 100% производятся на территории нашего завода. Это гарантия точности поставок в срок и в рамках согласованного бюджета», — приводятся в сообщении слова заместителя руководителя проектно-конструкторского отдела Ивана Белоусова.

Ранее сообщалось, что «Мастерская управления „Сенеж“ является образовательным центром президентской платформы „Россия — страна возможностей“. Открытый в прошлом году новый ультрасовременный кампус позволит значительно расширить образовательные возможности проекта.

«АЛБЕС» — системообразующее предприятие Московской области и одно из крупнейших в Ленинском округе. Оно производит современные отделочные материалы для научно-производственных, медицинских и общественных зданий, спортивных, образовательных и инфраструктурных объектов по всей стране. Компания принимает участие в строительстве новых станций метро, нового аэропорта в Южно-Сахалинске, стадионов в Иркутске, Новосибирске и Красноярске, других объектов, в том числе в новых регионах РФ.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что власти Подмосковья готовы поддерживать предпринимателей, которые решили заниматься бизнесом на территории области. Они могут получить земельные участки бесплатно или со значительными скидками, компенсации на развитие инфраструктуры.