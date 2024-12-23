Предновогодняя шестидневная рабочая неделя началась в России

Начавшаяся в понедельник рабочая неделя станет для россиян шестидневной. В субботу, 28 декабря, выходного дня не будет.

После этого россиян, работающих по графику 5/2, ожидают 11 дней отдыха. За счет того, что выходной перенесли с 28 на 30 декабря, новогодние каникулы продлятся с 29 декабря 2024 года по 8 января 2025 года.

28 декабря график работы стандартный.

Ранее сообщалось, что последний день года будет выходным. Его перенесли с 7 января на 31 декабря.