Предновогодняя акция «День без турникетов» объединит более 120 площадок в Москве

Все желающие смогут посетить более 120 площадок заключительной в 2024 году акции «День без турникетов», которую проведут в Москве с 5 по 7 декабря, сообщает пресс-служба столичного департамента предпринимательства и инновационного развития.

«Горожане и туристы побывают в научно-исследовательских центрах и лабораториях, технопарках и офисах технологических компаний. Всего запланировано больше 180 экскурсий, мастер-классов, лекций и встреч с экспертами», — сказала заммэра — глава аппарата мэра и правительства города Наталья Сергунина.

В этом году 30 площадок впервые присоединятся к проекту. Так, в числе новых участников — Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт», библиотека № 19 им. Ф. М. Достоевского, а также компании, работающие в сфере энергетики и информационных технологий.

Распахнет свои двери и кинопарк «Москино», который является крупнейшей в мире площадкой для натурных съемок. В рамках акции посетителей познакомят со всеми этапами создания фильмов.

На экскурсии в научно-исследовательском центре, который занимается разработкой передовых материалов, гости смогут увидеть процесс производства и тестирования продукции из полимеров.

В рамках акции всех желающих приглашают и инженерные компании. Горожане и туристы смогут увидеть современное оборудование, которое применяется на промышленных предприятиях и телекоммуникационных вышках.

В консалтинговой организации в рамках проекта состоится лекция «Вы приняты!». Эксперты поделятся информацией о современных трендах в сфере занятости и предоставят рекомендации, которые помогут повысить вероятность успешного трудоустройства.

Кроме того, участники смогут посетить киностудию «Союзмультфильм», издательство детских книг, метрологическую лабораторию, авиаконструкторский центр и другие предприятия. Вход на все мероприятия свободный, однако потребуется предварительная онлайн регистрация, которая уже открыта.

Акция «День без турникетов» проводится в Москве с 2012 года. За это время было организовано более 6,5 тыс. экскурсий на более чем 800 локациях. В мероприятиях приняли участие около 435 тыс. человек.