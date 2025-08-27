Предмет «История Нижегородского края» стал обязательным в нижегородских школах

Заведующий кафедрой истории и обществоведческих дисциплин Нижегородского института развития образования (НИРО) Борис Гинзбург рассказал, что, начиная с 1 сентября 2025 года, в школах Нижнего Новгорода вводится новый обязательный предмет — «История Нижегородского края», сообщает ИА «Время Н» .

Ученики 5-7 классов будут осваивать курс краеведения по обновленной программе, уделяя этому один час в неделю. Пятиклассники изучат период с древнейших времен до конца XVI века, шестиклассники — XVII–XIX века, а семиклассники — XX — начало XXI века.

Специально под новую программу разработан новый учебник по истории Нижегородского края, созданный преподавателями профильной кафедры НИРО.

Борис Гинзбург подчеркнул актуальность этого образовательного модуля в нынешней системе образования. Он пояснил, что ученики нижегородских школ будут изучать историю своего региона параллельно с историей России и мировой историей. Благодаря новой дисциплине, они смогут глубже понять культурные, экономические и политические особенности развития Нижегородской области.

«Я считаю, что данный курс соответствует веяниям времени. Безусловно, дисциплина поможет обучающимся Нижегородской области расширить их мировоззрение и лучше увидеть ход развития Нижегородского края в рамках общей истории России», — заключил Гинзбург.