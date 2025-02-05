Предложения по развитию образования в России сформулировали в Ленинском округе

В образовательном центре «Лидер» в Ленинском городском округе состоялась стратегическая сессия по развитию системы образования в России до 2036 года с перспективой до 2040 года. В мероприятии приняли участие педагоги из 10 муниципалитетов Подмосковья, родители учеников, представители муниципальных администраций и минобра региона. Об этом сообщили в пресс-службе главы округа.

«В обсуждении стратегии принимает участие каждый регион, в том числе Московская область. Сессии проходят в зональных объединениях. В ходе них участники вырабатывают предложения по наиболее значимым вопросам образовательной системы, которые нуждаются в изменении, модернизации и развитии», — сказала заместитель министра образования Московской области Анна Гребцова.

Участниками встречи были предложены решения самых различных вопросов, которые касаются подготовки студентов педвузов, адаптации молодых педагогов к школе, использования современных технологий, например, искусственного интеллекта в качестве помощника учителя при анализе урока и проверке домашних заданий. Сформулированные подходы к решению этих задач лягут в основу проекта предложений от Московской области.

«Мы вынесли на обсуждение вопрос, который касается адаптации к школе детей с ограниченными возможностями здоровья и одаренных детей. И одна, и другая категории детей нуждаются в особом подходе. Чем раньше мы выявляем таких ребят, тем лучше результат», — рассказала директор образовательного центра «Успех», депутат совета депутатов Ленинского округа Наталия Литвинова.

Образовательный центр «Лидер» открылся в поселке Боброво Ленинского округа 1 сентября 2024 года. Здесь учатся свыше 1500 ребят. Всего в школах муниципалитета — свыше 45 тысяч обучающихся.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что область активно инвестирует в образование, в частности, в лаборатории, кластеры, в интеграцию с университетами. Например, в регионе развивается проект «Предшкола».

«Мы инвестируем в образование и в лаборатории, и в образовательные кластеры, в интеграцию с университетами, потому что, когда школа интегрирована в университет, это еще более высокое качество образования для наших детей», — сказал Воробьев.