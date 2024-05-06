Подмосковная молодежь принимает участие в фестивале «Студенческая весна»

На протяжении 4 дней студенты из 28 вузов и ссузов со всей Московской области будут выступать перед экспертным жюри по 9 творческим направлениям: «Вокальное», «Инструментальное», «Танцевальное», «Театральное», «Оригинальный жанр», «Мода», «Медиа», «Видео» и «Арт». По итогу конкурса будут сформированы 2 делегации на федеральный этап фестиваля: 30 студентов вузов поедут в Саратов, а 20 представителей колледжей — в Ставрополь.



Организаторами регионального этапа конкурса выступают Министерство информационных и социальных коммуникаций Московской области и Московская областная организация «Российский Союз Молодежи». «В Подмосковье уже в 29 раз проходит региональный этап самого масштабного творческого конкурса среди студентов — «Студвесна Подмосковья 2024». В прошлом году за звание самых-самых боролись более 500 человек, а в этом — уже более 900 молодых и талантливых ребят. Все конкурсанты очень разные, яркие, со своим видением и характером.



В 2023 году на федеральном этапе в Ханты-Мансийске наше Подмосковье было в числе лидеров: Николай Ефремов из государственного социально-гуманитарного университета в Егорьевске стал лауреатом I степени в театральном направлении, а специальный приз в треке «Мода» получила коллекция «Стиль большого года» девушек из Ивантеевского филиала колледжа Московского политехнического университета. Уверена, в этом году наши студенты не только достойно представят регион, но и смогут получить новый опыт и завести много друзей. Желаю всем конкурсантам удачи!» — отметила министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе.

Участники регионального этапа фестиваля представят 226 конкурсных работ. В состав жюри вошли представители сфер культуры, искусства, журналистики и молодежных и образовательных организаций.



«Студенческая весна Подмосковья — это творчество, искусство и новые эксперименты. Поздравляю всех участников, ведь участие в Студвесне — это уже победа, уже шаг вперед к саморазвитию», — отметил председатель Московской областной организации «Российский Союз Молодежи» Артем Репяхов.

Всероссийский фестиваль «Российская студенческая весна» — масштабный студенческий творческий фестиваль. Ежегодно в федеральном конкурсе принимает участие более 1 000 000 студентов, представляющих более 1 200 образовательных организаций со всей страны. В 2024 году фестиваль пройдет в рамках Года семьи в соответствии с указом президента Российской Федерации Владимира Путина. Для студентов вузов, прошедших отбор в своих регионах, всероссийский этап фестиваля пройдет в Саратове с 26 мая по 1 июня. Мероприятие приурочено к 90-летию со дня рождения первого космонавта планеты Юрия Гагарина и пройдет под слоганом «Студвесна. Ближе к звездам». Кроме того, фестиваль станет площадкой для защит работ в рамках Всероссийского конкурса молодежных проектов Росмолодежи (Росмолодежь. Гранты) в 2024 году.



Прием заявок открыт до 21 мая по ссылке. Для представителей профессиональных образовательных организаций финал конкурса состоится в Ставрополе с 11 июня по 17 июня в рамках празднования Дня России (12 июня) под слоганом «Студвесна. На высоте». Также в рамках фестиваля РСМ при поддержке Президентского фонда культурных инициатив проведет финал IV Национальной премии поддержки талантливой молодежи «Российская студенческая весна». Соискателями премии станут финалисты фестиваля в 10 творческих направлениях: «Региональная программа», «Вокальное», «Инструментальное», «Танцевальное», «Театральное», «Оригинальный жанр», «Мода», «Медиа», «Видео» и «Арт».



В рамках направления «Региональная программа» конкурсанты представляют один большой номер от всей делегации. Обладатели Гран-при индивидуальных направлений получат по 100 000 рублей, в «Региональной программе» для студентов вузов — 350 000 рублей (первая Лига) и 200 000 рублей (вторая Лига) и в «Региональной программе» для студентов ссузов — 250 000 рублей. Победители и лучшие участники фестиваля станут артистами IV Гастрольного тура и течение месяца проедут по всей стране и представят концертные номера. Учредителями «Российской студенческой весны» являются министерство образования и науки Российской Федерации, министерство просвещения Российской Федерации, министерство культуры Российской Федерации, Общероссийская общественная организация «Российский Союз Молодежи», президентская платформа «Россия — страна возможностей».



Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что область активно инвестирует в образование, в частности, в лаборатории, кластеры, в интеграцию с университетами. Например, в регионе развивается проект «Предшкола».



«Мы инвестируем в образование и в лаборатории, и в образовательные кластеры, в интеграцию с университетами, потому что, когда школа интегрирована в университет, это еще более высокое качество образования для наших детей», — сказал Воробьев.