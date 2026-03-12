Праздник лежебок: Всемирный день сна отмечают в России 13 марта
Фото - © Марина Демидюк / Фотобанк Лори
13 марта в России и ряде других государств отмечают Всемирный день сна. Дата проведения неофициального праздника варьируется каждый год.
Ее отмечают каждую пятницу перед днем весеннего равноденствия. В этот праздник важно вспомнить, что сон — особая форма пребывания организма. Она такая же сложная, как и бодрствование днем.
Если человек качественно спит, его организм восстанавливается. Увеличивается уровень энергии. Благодаря этому, человек чувствует себя свежим и бодрым по утрам.
В эту дату людям во всем мире напоминают о том, что нужно достаточно и качественно спать, есть сбалансированную пищу и правильно формировать распорядок дня. Только так удастся сохранить психическое и физическое здоровье на долгие годы.
Интересный факт — суммарно человек спит почти треть жизни. В этот период самый маленький уровень мозговой активности. Еще уменьшаются реакции.
Тем, кто любит тренироваться ранним утром, стоит отказаться от ранней тренировки. Врач Евгений Миронов считает, что жертвовать отдыхом ради нее — физиологическое преступление против организма. Хронический недосып «умножает на ноль» любую пользу от фитнеса, поэтому подъем на пробежку в пять утра здоровее человека не делает.
