Праздник IT-шников: 13 сентября отмечают День программиста в России

День программиста в России появился в 2009 году. Профессиональный праздник учредили по указу президента. Его отмечают на 256-й день года, 13 сентября, или 12 сентября в високосный год.

Цифру 256 выбрали не случайно. Это количество целых чисел, которое можно выразить с использованием одного восьмиразрядного байта, а еще, это предельная степень числа 2. Она меньше количества дней в году — 365.

День программиста в России — неофициальный профессиональный праздник людей, которые заняты в сфере ИТ. Эти специалисты создают ПО для разных сфер жизни. Среди них медицина, образование, культура, бизнес и другие направления деятельности.

В этот день важно вспомнить, что отечественная школа программистов всегда была одной из сильнейших в мире. В России таких специалистов подготавливают престижные университеты. Все большее количество выпускников школ принимают решение развиваться в этом направлении.

Россия опережает иные государства мира по числу медалей, завоеванных на Международной студенческой олимпиаде по программированию (ICPC). Около 14 раз команды из РФ становились абсолютными чемпионами мира, заполучив около 80 комплектов медалей.