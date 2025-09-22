Праздник фанатов Толкина: 22 сентября в мире отмечают День хоббита

22 сентября во всем мире отмечают День хоббита

День Хоббита начали отмечать в 1978 году. С тех пор его празднуют каждое 22 сентября. С инициативой учредить дату выступило Американское общество толкинистов — фанатов произведений писателя Джона Толкина.

День хоббита посвящен удивительному миру, вселенной книг автора. Они завоевали любовь читателей во всех странах. На фоне этого фанаты начали объединяться и проводить время вместе друг с другом.

Неофициальный праздник отмечают в День рождения культовых персонажей — Фродо и Бильбо Бэггинсов. Они родились в разные годы, однако в один день. Такую дату указал в книгах сам Толкин.

В День хоббита стало традицией отправляться на пикник на природу. Фанаты собираются компаниями и устраивают там костюмированные вечеринки. На мероприятии запускают фейерверки, устраивают танцы и тематические игры.

День хоббита для многих людей стал некой отдушиной. Во время него можно отвлечься от повседневной рутины, ощутить приятные чувства как при чтении книг или просмотре фильмов.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.