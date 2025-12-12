Праздничная ель украсила лицей №6 в Одинцовском округе после победы в конкурсе

В среду, 10 декабря, лицею №6 имени А.С. Пушкина в Одинцовском округе подарили праздничную ель с комплектом украшений. Такой подарок учебное заведение получило благодаря Ангелине Бутовой, чья работа стала лучшей на конкурсе детских рисунков «Новогодний апгрейд». Организаторами конкурса выступили компания «Ростелеком» и управление образования округа.

В тот же день ученики украсили ель, которая теперь создает праздничную атмосферу в актовом зале лицея. В конкурсе участвовали школьники с 1 по 7 класс, которым предлагалось нарисовать символ Нового года — лошадь.

Победитель конкурса получил умную колонку с Марусей, за второе место вручался современный пауербанк, а за третье — бутылка для воды из тритана. Этот материал отличается прочностью, экологичностью и безопасностью для здоровья.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил с наступающими новогодними праздниками детей участников СВО, которые посетили губернаторскую елку.

«Хочется пожелать каждому из здесь присутствующих, чтобы все, что задумали, о чем мечтаете, получилось. Мы со своей стороны постараемся сделать так, чтобы эти самые смелые желания, самые смелые мечты были реализованы. Обнимаем вас и поздравляем с наступающими праздниками! Пусть новогодние каникулы пройдут хорошо!» — высказался Воробьев.