Праздничная акция «Дорогая, ты права!» прошла в Центральном парке Люберец

Праздничная акция «Дорогая, ты права!» прошла в Центральном парке городского округа Люберцы в минувшие выходные. Ее провели активисты молодой гвардии «Единой России», сообщает пресс-служба администрации округа.

«Во время шествия наши активисты дарили тюльпаны всем жительницам Люберец, поздравляли их с праздником. Главная задумка данного шествия — сделать так, чтобы каждая почувствовала внимание, уважение и заботу, ведь женщина — это олицетворение любви, нежности и вдохновения. Пусть этот день принесет только радость и приятные эмоции», — отметила руководитель местного отделения МГЕР Анна Лисак.

Во время шествия молодогвардейцы раздали более 100 тюльпанов, а представители «Единой России» вручали женщинам косметические средства и сладкие подарки.

В Люберцах партия традиционно проводит праздничные мероприятия в преддверии Международного женского дня. Так, в этот раз партийцы поздравили женщин, внесших вклад в развитие Люберец и поддержку участников СВО, организовали мастер-класс для детей с ОВЗ, раздали тюльпаны и информационные листовки пассажирам МЦД, а также устроили день красоты для жен участников СВО.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

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