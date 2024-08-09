Правительство выделит Курской области 220 млн рублей на выплаты жителям

Жителям Курской области, которые были вынуждены покинуть свои дома, выделят 220 млн рублей в качестве материальной помощи. Планируется выплачивать по 10 тыс. рублей на человека, сообщили в пресс-службе правительства РФ.

Руководство региона обязали в кратчайшие сроки предоставить в Минфин согласованный с МЧС список жителей, которые покинули свои дома.

До этого правительство выделило 1,8 млрд рублей на получение сертификатов на переселение жителей региона.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин подчеркнул необходимость обеспечения скоординированной работы всех органов власти. Он попросил вице-премьеров и министров оставаться на связи круглосуточно и лично контролировать ситуацию, в том числе вопросы отслеживания предоставления материальных выплат гражданам, которые находятся сейчас в ПВР.