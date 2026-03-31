Правительство России раздаст жителям Белгородской области более 300 млн рублей

Правительство РФ выделит жителям пяти округов Белгородской области более 300 млн рублей из-за обстрелов ВСУ. Деньги перечислят людям в виде разовых выплат и компенсаций за жилье, сообщает в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

Средства будут выделены жителям Грайворонского, Шебекинского, Краснояружского, Волоконовского и Белгородского округов. Людям раздадут единоразовые выплаты в размере 15 тыс. рублей. 150 тыс. перечислят за потерянное имущество.

Гладков поблагодарил Правительство РФ и премьер-министра Михаила Мишустина за решение. Выплаты планируют отправлять пострадавшим людям, чье имущество было разрушено обстрелами ВСУ.

Также деньги перечислят людям, оказавшимся в условиях отселения из некоторых населенных пунктов. Тем временем, в Белгородской области засевают весенние культуры.

ВСУ в последнее время особенно активно обстреливают Белгородскую область. Почти каждый день от ударов противника страдают мирные жители. Так, вечером 28 марта сообщалось, что из-за атак ВСУ были ранены двое мирных жителей и два солдата «Орлана» под Белгородом.

