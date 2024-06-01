Правительство России инициировало введение налогового семейного кэшбэка

Законопроект о возврате 7% НДФЛ поступил в Госдуму

Правительство России внесло в Госдуму законопроект о возврате 7% НДФЛ семьям с двумя детьми, пишет ТАСС .

7% из 13% уплаченного НДФЛ предполагается возвращать работающим родителям, если размер среднедушевого дохода семьи не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума.

Возраст детей не должен превышать 18 лет, за исключением студентов высших учебных заведений.

Закон вступит в силу, в случае принятия, с 1 января 2026 года.