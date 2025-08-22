Правительство РФ поддержало проект запрета продажи табака на остановках

Правительство РФ выступило за принятие законопроекта о запрете продавать табак и никотиносодержащую продукцию на остановках. Однако документ нуждается в доработке, сообщает ТАСС .

В официальном отзыве сказано, что правительство поддержало законопроект, который был внесен в Госдуму в мае. Однако его нужно доработать с учетом указанного замечания.

Авторы документа предложили запретить продажу табака на всех остановках общественного транспорта. Он коснется всей табачной и никотиносодержащей продукции, устройств для ее потребления, а также кальянов.

По словам авторов, торговля этими товарами на остановках «способствует доступности такой продукции для населения», а также увеличивает риск пассивного курения.

В правительстве отметили, что проект в целом соответствует целям осуществления противодействия потреблению табака. Однако в документе не сказано об исключениях для ситуации, когда в населенном пункте нет других точек продажи такой продукции.

Ранее стали известны самые курящие регионы России. Оказалось, что больше всего граждан, любящих табак, живет в Еврейской автономной области.