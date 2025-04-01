Правительство обсуждает цифровую идентификацию покупателей энергетиков

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Продажу энергетиков по биометрии могут ввести в России

В российских властных кругах и бизнес-сообществе активно прорабатывается механизм, который позволит возобновить продажи энергетических напитков через маркетплейсы и вендинговые автоматы, пишет «Коммерсант» .

Ключевым условием станет обязательная верификация возраста покупателей через Единую биометрическую систему (ЕБС), сказано в публикации.

Инициатива возникла как ответ на вступивший 1 марта 2025 года закон № 304-ФЗ, запретивший дистанционную реализацию тонизирующих напитков. Особенно болезненно новые нормы ударили по операторам торговых автоматов, теряющим до 25% выручки.

«Минздрав поддерживает подход с биометрическим подтверждением возраста, считая его надежным фильтром», — поясняют осведомленные источники.

В аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко подтвердили, что Центр биометрических технологий совместно с отраслевыми игроками разрабатывает соответствующий механизм.

«Это сохранит запрет для несовершеннолетних, но разблокирует легальный рынок для взрослых потребителей», — отмечают в правительстве.

Параллельно обсуждается возможность применения аналогичной схемы для алкоголя и табачных изделий, хотя эти вопросы пока остаются на стадии предварительного анализа.

Законодательную основу для нововведений уже заложил принятый 25 марта антимошеннический законопроект, легализующий работу маркетплейсов с ЕБС. Если инициатива получит развитие, россиянам для покупки энергетиков онлайн придется проходить верификацию через портал госуслуг — по аналогии с текущей системой удаленной идентификации в банковском секторе.