Правительственный борт с 32 россиянами из Ирана приземлился в Москве

В российскую столицу прибыл правительственный самолет с 32 гражданами РФ, которых вывезли из Ирана, сообщает ТАСС .

Самолет официальной делегации РФ, прибывшей из Баку, также доставил в Москву 32 россиян. Накануне соотечественники пересекли границу между Ираном и Азербайджаном.

Как ранее отмечал вице-премьер РФ Алексей Оверчук, на борту правительственного самолета в Москву вылетели 32 российских нефтяника. По его словам, всего для выезда в Азербайджан из Ирана зарегистрировались более 50 граждан России.

Утром 28 февраля Израиль и США начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран начал обстреливать еврейское государство и другие страны, где есть американские военные базы.

