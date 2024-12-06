Права человека в условиях цифровизации обсудили в Московском авиационном институте

В пятницу в Московском авиационном институте на базе кафедры «Менеджмент и маркетинг высокотехнологичных отраслей промышленности» прошла итоговая лекция цикла просветительских мероприятий «Права человека в условиях цифровизации» подмосковного омбудсмена Ирины Фаевской. Об этом сообщает пресс-служба уполномоченного по правам человека в Московской области.

Лекцию «Цифровые вызовы государственного управления» провел советник уполномоченного по правам человека в Московской области, доктор экономических наук, профессор кафедры управления активами МГИМО Сергей Камолов.

«Мы неслучайно выбрали в этом году тему «Права человека в условиях цифровизации», потому что она актуальна для всех, а особенно для молодежи. В эпоху цифровизации необходимо разрабатывать механизмы защиты прав человека, которые учитывают новые вызовы и угрозы. Это требует совместных усилий государства, частного сектора и гражданского общества и об этом важно говорить», — сказала Ирина Фаевская.

Сергей Камолов отметил, что очень символично, что итоговая лекция состоялась именно в Московском авиационном институте.

«МАИ — один из лидеров технологических и цифровых преобразований. Нам важно привлечь внимание будущих капитанов нашей промышленности к вопросам обеспечения прав человека, к этой многомерной и сложной сфере. То, как ребята реагировали на вопросы нашей встречи, как они чувствуют необходимость ставить человека на первое место в цифровой повестке, говорит об их высоких этических стандартах и зрелой гражданской позиции», — сказал Камолов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Также Воробьев отметил, что лучшие подмосковные практики цифровизации тиражируются по всей стране.