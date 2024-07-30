Познакомиться с альпаками можно на ферме в Подмосковье

На расстоянии 41 км от Москвы по Дмитровскому шоссе в сторону деревни Походкино, уже много лет находится ферма «Российские альпаки». Там животные обитают в любви и заботе. Каждая из альпак обладает своей историей, именем и неповторимым характером. Здесь живут и другие обитатели — ламы, верблюды, козы и кролики, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

Стоит хоть раз познакомится с добродушными альпаками — как тут же они завоюют сердце. Родина этих животных — Южная Америка, домашними они стали свыше 6 тыс. лет назад. Из густой шерсти делают теплые одеяла, пледы, а также вяжут одежду. По характеру альпаки словно дети — любопытные, дружелюбные и без капельки агрессии.

Экскурсии проводятся по предварительной записи по телефонам: +7 (926) 311-11-72, +7 (903) 298-83-40. Подробная информация представлена на сайте.

Министерство сельского хозяйства и продовольствия подчеркивает, что развитие подобных ферм способствует развитию регионального туризма и обустройству сельских территорий. Сельский туризм создает новые рабочие места, способствует привлечению населения в сельскую местность и прививает вкус к здоровому образу жизни.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.