Пожилые нижегородцы могут получить электронное свидетельство пенсионера

В обращение введено электронное свидетельство пенсионера с QR-кодом. Технология может значительно упростить процесс получения льгот и услуг, сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на СФР России по Нижегородской области.

Данная цифровая версия привычного документа доступна пенсионерам в их личном кабинете на портале «Госуслуги». Теперь подтверждение статуса для получения льгот в Нижегородской области сводится к демонстрации электронной копии удостоверения на смартфоне.

Для получения электронного варианта документа нет необходимости подавать какие-либо заявления. Индивидуальный QR-код формируется автоматически в течение 10 дней после назначения пенсии и становится доступен на портале.

Стоит отметить, что использование традиционных пластиковых удостоверений по-прежнему возможно, они остаются действительными. Их оформление осуществляется в клиентской службе СФР или в центрах госуслуг «Мои документы» (МФЦ).

