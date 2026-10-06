Пожарные провели учения в школе №7 в Краснозаводске

Пожарные Сергиево-Посадского гарнизона 5 октября отработали тушение условного пожара и эвакуацию людей в школе №7 в Краснозаводске, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Московской области.

Пожарно-тактические учения в школе №7 провели для повышения готовности к чрезвычайным ситуациям и отработки взаимодействия экстренных служб. По легенде, возгорание возникло в одном из учебных кабинетов. После поступления сигнала на пульт дежурного к школе направили расчеты пожарно-спасательных подразделений.

Пожарные провели разведку, проверили помещения на наличие пострадавших, организовали безопасную эвакуацию и отработали локализацию и ликвидацию условного очага. Особое внимание уделили взаимодействию с администрацией и персоналом школы: согласованность действий влияет на скорость и безопасность вывода людей из здания.

Учащихся и сотрудников эвакуировали в установленные сроки. Все участники действовали по плану, без паники и нарушений порядка. Условный пожар локализовали и ликвидировали в рамках отведенных нормативов.

После практической части специалисты разобрали действия дежурных караулов и персонала школы. Они оценили слаженность подразделений, правильность решений в условиях ограниченного времени и эффективность применения сил и средств. Личный состав и администрация школы получили положительную оценку, при этом были отмечены отдельные моменты для дальнейшей проработки.

Такие тренировки помогают поддерживать оперативную готовность пожарно-спасательных подразделений и обеспечивать безопасность объектов с массовым пребыванием людей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что все руководители на местах — от директоров школ до глав муниципалитетов — должны серьезно и внимательно отнестись к вопросам безопасности на мероприятиях. Каждый муниципалитет должен провести оперативный штаб с участием правоохранительных органов, на котором необходимо проанализировать, в каких местах будут проходить события.

«Эта тема всегда имеет значение. Сейчас особенно. Все мероприятия необходимо согласовать на оперштабе», — сказал Воробьев.