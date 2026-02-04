Пожарные эвакуировали пожилую женщину при пожаре в Балашихе 3 февраля

Пожарные ГКУ МО «Мособлпожспас» 3 февраля ликвидировали возгорание в многоквартирном доме в Балашихе и эвакуировали пожилую женщину, сообщает пресс-служба ГКУ МО «Мособлпожспас».

Во вторник, 3 февраля, сотрудники 201-й и 202-й пожарно-спасательных частей ГКУ МО «Мособлпожспас» совместно с федеральной противопожарной службой потушили пожар в многоэтажном доме в Балашихе.

По словам начальника ПСЧ-202 Василия Лепилина, днем в службу «Система-112» поступило сообщение о возгорании в квартире на пятом этаже. Все жильцы дома самостоятельно покинули здание до прибытия пожарных, кроме пожилой женщины, которая из-за возраста и сильного задымления не смогла выйти и подавала сигнал из окна девятого этажа.

Пожарные в дыхательных аппаратах добрались до пенсионерки, надели на нее спасательную маску и передали медикам скорой помощи. Медицинская помощь никому не понадобилась. Пожар был оперативно ликвидирован.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что необходимо готовиться к пожароопасному сезону и уделять внимание лесам, особенно территориям с торфом.

«Мы продолжаем уделять внимание пожароопасному сезону. Нужно помнить, что 43% Подмосковья — это леса, за которыми нужен своевременный и грамотный уход», — сказал Воробьев.