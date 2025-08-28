Пожарно-тактические занятия прошли в образовательных учреждениях округа Пушкинский

В преддверии нового учебного года сотрудники 328-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас» провели пожарно-тактические занятия в образовательных учреждениях округа Пушкинский, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Как рассказал начальник части Евгений Брынцев, цель тренировок — отработка слаженных действий персонала школ и спасателей в случае реального пожара, чтобы обеспечить безопасность детей и сотрудников.

Занятия прошли в Образовательном комплексе № 4 (поселок Зверосовхоза), в Образовательном центре № 4 (село Царево), в Православном центре образования (село Барково), в Центрах образования № 1 и № 2 (город Красноармейск).

«В ходе занятий мы отрабатывали эвакуацию людей, проверяли работоспособность пожарной сигнализации и систем оповещения. Особое внимание уделялось действиям сотрудников при обнаружении возгорания и оказанию первой помощи пострадавшим. Наши сотрудники провели противопожарные инструктажи, напомнив педагогам и техническому персоналу правила использования первичных средств пожаротушения», — пояснил Евгений Брынцев.

Он также отметил, что подобные мероприятия позволяют довести действия персонала в критической ситуации до автоматизма, избежать паники, действовать быстро и эффективно.