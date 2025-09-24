Позднякова: ночью в Московском регионе возможны слабые заморозки

Слабые заморозки до минус 1 градуса могут прийти в Москву и область в ночь на 25 сентября. Об этом сообщила главный специалист «ИА Метеоновости» Татьяна Позднякова.

Она отметила, что ночь на 24 сентября оказалась одной из самых холодных в текущем месяце. Особенно сильно это прочувствовали жители севера и северо-запада Подмосковья.

Так, температура в Клину и Волоколамске опустилась до плюс 4,4 градуса. В Москве в это время было плюс 7 градусов.

По словам синоптика, следующая ночь будет еще холоднее. Ожидаются заморозки до минус 1 градуса в пониженных местах рельефа.

Ранее метеорологи спрогнозировали, что в начале октября в Москве и Подмосковье снега не будет. Однако он возможен в ряде северо-восточных регионов.

