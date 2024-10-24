«Потустороннее» существо зафиксировала камера в британском заповеднике

People: существо с рогами и крыльями сняли на видео в заповеднике Великобритании

Неизвестное существо, у которого есть «рога и крылья», заметили в заповеднике в Великобритании Bristol Zoo Project. Его сняла фотоловушка, сообщает «Российская газета» со ссылкой на материал People.

По словам работников заповедника, они встречают загадочное существо не в первый раз. При этом все равно не могут понять, кто перед ними.

Репортеры издания Daily Mail решили нестандартным образом выяснить, кого они увидели на фотографии, и спросили об этом нейросеть ChatGPT. ИИ сказал, что это, скорее всего, мунтжак — маленький по размерам олень, у которого короткие ноги и рога.

Фанаты Bristol Zoo Project тоже посчитали, что ничего сверхъестественного в животном нет. Скорее всего, на фотографии запечатлены уши, которые «превратились в крылья» из-за особенностей съемки.

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