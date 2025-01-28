Посвящение в юнармейцы прошло в Рузском округе

В минувшую субботу в музее истории Рузской милиции состоялось посвящение в юнармейцы. Официально ряды активистов пополнили еще 15 человек. Все они какое-то время проходили подготовку по нескольким дисциплинам, посещая занятия на базе Дома Юнармии, сообщает пресс-служба администрации округа.

Мероприятие началось с торжественной церемонии посвящения, на которой все активисты зачитали клятву.

Всего 5 ребят из 15 удостоились звания лучших — это те, кто на отлично сдали все зачеты по альпинистской подготовке, сборке и разборке автомата и первой помощи, на высшие баллы написали тесты и посетили все занятия за прошедший год. Они получили свои первые береты, форму и памятные подарки.

Поприветствовал новых участников движения ветеран МВД Сергей Созыкин. Он высказал слова признательности и поздравил подростков. Поддержать ребят пришли и их родители.

После торжественной части майор милиции в отставке и один из основателей музея Михаил Пронин провел для ребят обширную экскурсию по экспозиции. Михаил Евгеньевич рассказал о специфике деятельности сотрудников внутренних дел в годы Великой Отечественной войны и в послевоенное время, об основных этапах развития правоохранительных органов в Рузе и их задачах.

«Гордимся и желаем юнармейцам не останавливаться и расти, совершенствовать свои навыки и получать новые», — поделились сотрудники Молодежного центра.

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