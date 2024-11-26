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Пострадавший при теракте в «Крокусе» подал иск к организатору концерта на 1 млн

Хорошевский районный суд Москвы принял исковое заявление от пострадавшего в результате теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» к компании-организатору концерта группы «Пикник», сообщает пресс-служба суда.

Истец посчитал, что в данном случае были нарушены его права потребителя, так как организатор концерта не обеспечил должный уровень охраны. Из-за этого он просит суд взыскать с ответчика 1 млн рублей в качестве компенсации морального вреда.

Подготовка дела к суду назначена на 10 декабря этого года.

Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске произошел 22 марта. Боевики расстреливали людей из оружия, после чего подожгли зрительный зал. Погибли 145 человек.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что трагедия в «Крокусе» — это «общая боль и общее горе».

«Солидарность с нашим народом в трудный час высказывали по всему миру. Спасибо каждому за поддержку», — поблагодарил глава Подмосковья.