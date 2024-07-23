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Пострадавшие в «Крокусе» подали коллективный иск к компании «Ингосстрах»

Люди, находившиеся в КЦ «Крокус Сити Холл» во время теракта, а также родственники погибших подали иск в столичный суд к компании «Ингосстрах». Они просят признать случившееся страховым случаем, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

Иск подали для получения выплат по договору страхования. Это произойдет, если случай признают страховым.

Суд пока не принял решение об исполнении иска.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта. Боевики с оружием напали на концертный зал, а затем подожгли его. В результате атаки погибли 145 человек. Террористы были задержаны.