Постные блюда появились в меню более 4,5 тыс кафе и ресторанов Подмосковья

С сегодняшнего дня православные христиане начинают готовиться к Пасхе, соблюдая Великий пост. В этом году он продлится до 19 апреля. В регионе более 4,5 тыс. предприятий общественного питания предлагают специальное постное меню, которое также придется по вкусу вегетарианцам, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

Всего в Подмосковье работает свыше 8,2 тыс. мест общественного питания. Среди них — ресторан «Маленький Токио» в Клину на Бородинском проезде, где гостям предлагают вегетарианские роллы и баклажаны по-пекински. В ресторане «Mamma Italia», расположившемся в микрорайоне Рекинцо-2 (г. Солнечногорск) можно попробовать салат коул слоу, постный суп минестроне, жареный картофель с грибами, кесадилью с овощами, ризотто с тыквой и гречневую собу с овощами.

В Наро-Фоминске ресторан «Виноград» на улице Володарского угощает посетителей салатом с картофелем и вялеными томатами, грибным крем-супом и овощами на гриле. В микрорайоне Дзержинец (г. Пушкино) ресторан «Дастархан» предлагает гостям разнообразные вегетарианские и постные блюда, включая салат от шефа, айчи-чук, постные пироги, манты и кутабы, драники из картофеля, уйгурский лагман и плов «Байский» с сухофруктами и нутом.

В прошлом году в регионе открылось более 900 новых предприятий общественного питания. Лидерами по вводу новых заведений стали Красногорск, Ленинский, Котельники, Серпухов, Орехово-Зуевский и Сергиево-Посадский округа.

Численность сотрудников, занятых в сфере общепита Подмосковья, превысила 60,5 тыс. человек, при этом за прошлый год было создано около 5 тыс. новых рабочих мест.

Губернатор региона Андрей Воробьев ранее сообщил, что в Подмосковье работает целый комплекс мер поддержки, обеспечивающий высокий уровень инвестпривлекательности.

«Чтобы каждый год создавать 60-70 тыс. новых рабочих мест и держать планку выше 1 трлн инвестиций (так в прошлом году это было 1 трлн 300 млрд), мы должны помогать бизнесу реализовывать не менее 450 крупных проектов, держать этот темп», — пояснил губернатор.