Поставка оборудования в новый детсад Щелкова запланирована в 2025 году

Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ по завершению работ по строительству и поставке оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации детского сада на 240 мест в городском округе Щелково, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

«Выполнение работ планируется завершить в 2025 году», — сказала министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

В единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на завершение работ по строительству и поставке оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации детского сада на 240 мест по адресу: Московская область, г. Щелково, мкр. Щелково-7 вблизи ул. Неделина. Планируются следующие виды работ: наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения; поставка и монтаж оборудования; благоустройство и озеленение территории и пр.

Работы осуществляются в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» и финансируются за счет средств бюджета Московской области.



В Московской области создан комитет по конкурентной политике для реализации госполитики в сферах формирования конкурентной среды на территории региона, а также организации и проведения иных конкурентных процедур. Он также необходим для формирования, функционирования и развития в Подмосковье контрактной системы в сфере закупок, формирования и обеспечения функционирования областной единой торговой площадки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.