Посольство РФ в Иране: россиян нет среди пострадавших от ударов ЦАХАЛ

Российское посольство России в Тегеране после ударов Израиля по Ирану работает над вопросом эвакуации граждан РФ из страны по суше, сообщает РИА Новости .

В дипмиссии добавили, что россиян нет среди пострадавших при израильских ударах по территории Ирана.

В ночь на 13 июня армия Израиля нанесла первый удар в рамках операции. получившей название «Восходящий лев». Он пришелся на военных и ученых-ядерщиков Ирана. В ответ Иран начал бить по противнику большим числом ракет.

Также ЦАХАЛ атаковал здание Минобороны Ирана, которое находится в Исфахане. Нападение провели бомбой Spice 1000.