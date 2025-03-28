Пособие по «Семьеведению» упростит работу учителей 5-9 классов

Председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства, Нина Останина, в ходе пресс-конференции о презентации учебных пособий по предмету семьеведение, сообщила, что появление специального пособия упростит работу педагогов, преподающих эту дисциплину.

«Чтобы его (семьеведение - прим. ред) преподавать нужно соответствующее учебное пособие. Нам думается, что это пособие станет большой помощью, для преподавателей курса «Семьеведение», — сказала Останина.

Она уточнила, что был разработан курс внеурочной деятельности под названием «Моя семья». Программа ориентирована на учеников 5-9 классов общеобразовательных школ страны.

Эти пособия должны привить детям важность сохранения российских духовно-нравственных ценностей, в том числе многодетной крепкой семьи.