Последователи «секс-гуру» Алекса Лесли запускают собственные курсы пикапа

Так, москвич Иван подходит к девушкам на улице, говорит пошлые и двусмысленные фразы, а затем трогает их без разрешения. Происходящее пикапер записывает на видео и публикует в соцсетях. Кроме того, Иван рекламирует свои курсы, которые помогут мужчинам обрести уверенность при знакомствах с девушками.

«Суть в чем, я буду подходить к любой вообще и просто хавать ее, просто уничтожать, нет цели познакомиться, просто подхожу, короче вываливаю на нее всю свою энергетику», — пишет москвич в своем Telegram-канале.

Ранее в центре Москвы задержали двоих последователей скандального блогера Алекса Лесли после того, как один из них схватил гуляющую там девушку за ягодицы.