Последняя неделя октября в России станет шестидневной

Рабочая неделя с 27 октября по 1 ноября продлится шесть дней

В соответствии с производственным календарем последняя рабочая неделя октября в России будет шестидневной — с 27 октября по 1 ноября, сообщает ТАСС .

Как пояснила член комитета Госдумы по труду Светлана Бессараб, такой график позволяет оптимально распределить рабочие и выходные дни перед празднованием Дня народного единства.

После шестидневной рабочей недели россиян ждут три выходных дня подряд — 2, 3 и 4 ноября.

Специалисты предлагают альтернативный вариант: взять отпуск 1 ноября, чтобы сократить рабочую неделю до стандартных пяти дней и получить четыре дня отдыха вместо трех. Такое решение позволяет избежать шестидневной рабочей недели и продлить ноябрьские каникулы.