После обрушения двух мостов СК Приморья возбудил уголовные дела

Следственный комитет Приморского края инициировал два уголовных дела по факту превышения должностных полномочий в связи с обрушением двух мостов, сообщает «Царьград» .

В ведомстве рассказали, что фигурантами дел оказались работники министерства транспорта и дорожного хозяйства региона, которые отвечали за поддержание мостовых конструкций в надлежащем техническом состоянии.

Согласно предоставленной информации, меры по реконструкции мостов через реку, расположенную недалеко от села Невское, а также через реку «Соколовка» в Приморском крае, не были предприняты. В результате этого произошло частичное обрушение данных конструкций.

В сваях опор моста через реку неподалеку от села Невское в Лесозаводском районе бетонные конструкции пришли в негодность, а на проезжей части образовалась сеть трещин и прогибов. Оказалось, что сооружение проходило проверку еще в декабре 2013 года. Мост был классифицирован как аварийный, однако на сегодняшний день не проводилось никаких надлежащих работ по его ремонту и восстановлению.

Что касается моста через реку «Соколовка» в Чугуевском районе, основной фактор, который привел к обрушению конструкции, заключался в сквозном разрушении его покрытия и деформации профиля дороги. Мост также был признан аварийным. Выяснилось, что по решению суда, вынесенному в июле 2022 года, министерство транспорта Приморского края должно было обеспечить восстановление переправы в течение двух лет.

Кроме того, прокуратура и полиция неоднократно фиксировали случаи нарушения, связанные с отсутствием действий по приведению мостов в надлежащее состояние. Меры реагирования вносились в адрес министерства транспорта.

В настоящее время следственные органы проводят допросы свидетелей и анализируют изъятые документы.