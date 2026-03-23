Посетитель Челябинского зоопарка накормил белых медведей колбасой в упаковке

В Челябинском зоопарке посетитель долго слонялся по учреждению, явно замышляя что-то недоброе. В итоге камеры наблюдения засняли, как мужчина швырнул в вольер с белыми медведями палку докторской колбасы в обертке, сообщает Челябинский зоопарк в группе во «ВКонтакте» .

Посетитель хорошо подготовился к прогулке по зоопарку. С собой у него был большой рюкзак, из которого он поочередно доставал разные виды колбасы в пластиковой упаковке. При этом мужчина в наушниках был один.

Камеры отследили, как подозрительный посетитель разгуливает по учреждению, заглядывает за забор, где написано «Служебный вход». Охранник заметил подозрительное поведение гостя и стал наблюдать за ним. В какой-то момент мужчина молниеносно швырнул палку колбасы в вольер к медведям.

Продукт питания был еще и в обертке, что могло нанести вред здоровью хищника. При этом момент удалось отследить по камерам постфактум. Медведь Сеня тут же колбасу проглотил, но вот обертку умное животное есть не стало. За его состоянием наблюдают. Пока у медведя все хорошо.

