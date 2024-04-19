Порывы ветра в столице достигают штормовых значений

сегодня в 15:10

Порывы ветра в Москве начали достигать штормовых значений. В столичных аэропортах Внуково и Шереметьево его скорость составила 17 метров в секунду, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

В своем Telegram-канале синоптик отметил, что в аэропорту Жуковский ветер достиг порывов 15 метров в секунду, а Остафьево — 16 метров в секунду.

В течение всего дня в пятницу, 19 апреля, в Москве будет бушевать стихия. Местами пройдут ливни и грозы, а порывы ветра достигнут 23 метров в секунду.

Городские службы начали работать в режиме повышенной готовности в связи с ухудшением погоды.