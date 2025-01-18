Порывистый ветер и до +4 градусов ожидается в Московском регионе в субботу
В Подмосковье и столице в субботу при облачной погоде прогнозируется порывистый ветер, температура поднимется до плюс 2 — плюс 4 градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.
Пройдут небольшие осадки, по области местами умеренные, в виде мокрого снега. Сохранится гололедица.
Западный, северо-западный ветер будет дуть со скоростью 6-11 м/с, местами порывы до 15 м/с. Атмосферное давление составит 741 мм рт. ст.
В Московском регионе объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за порывистого ветра и гололедицы. Он действует по 19 января.