Порывистый ветер и до +4 градусов ожидается в Московском регионе в субботу Общество сегодня в 07:13

В Подмосковье и столице в субботу при облачной погоде прогнозируется порывистый ветер, температура поднимется до плюс 2 — плюс 4 градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.