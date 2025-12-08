Портал «Цифровой регион» Подмосковья собрал 184 ИИ-решения

184 ИИ-решения из 37 регионов России опубликованы на портале «Цифровой регион». Все они прошли верификацию центром развития искусственного интеллекта при Правительстве Российской Федерации. Об этом сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«В этом году подмосковный портал «Цифровой регион» стал всероссийской платформой для обмена лучшими ИИ-практиками. Теперь все субъекты России имеют на портале личный кабинет, что позволяет оперативно загружать разработки — так лучшие практики быстрее проходят проверку и становятся доступны всем. На портале уже опубликовано 184 ИИ-решения, из которых 25 — проекты Московской области», — отметила министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Надежда Куртяник.

В число лидеров по количеству загруженных на портал и проверенных решений вошли: Московская, Новосибирская, Тюменская, Сахалинская и Челябинская области.

Среди отраслей‑лидеров по внедрению ИИ: здравоохранение (49 решений), государственное и муниципальное управление (47 решений) и безопасность (23 решения).

При этом основная часть опубликованных на портале практик базируется на технологии компьютерного зрения. В их числе такие ИИ-решения Московской области, как:

Контроль за питанием в соцучреждениях : через приложение «Проверки Подмосковья» ИИ распознает блюда на фото и сравнивает их с меню, утвержденным Роспотребнадзором, если что-то не так — отправляет сигнал ответственным специалистам. «Умное» решение помогло сократить жалобы на питание в социальных учреждениях на 25%.

Контроль несанкционированной уличной торговли: через 6,5 тыс. камер системы «Безопасный регион» ИИ следит за уличной торговлей, фиксирует нарушения и создает задание на их устранение. За время работы нейросеть выявила более 70,8 тыс. незаконных торговых точек.

На портале «Цифровой регион» можно не только изучить опубликованные решения, но и подать онлайн-заявку на их внедрение.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.