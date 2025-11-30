Портал «Стань мамой» для будущих и молодых мам набирает популярность в Подмосковье

Портал «Стань мамой» помогает будущим и молодым мамам Подмосковья получать актуальную информацию о родительстве. С начала года сайт посетили более 488 тысяч раз, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Портал «Стань мамой» действует в Подмосковье как цифровой помощник для женщин, ожидающих ребенка или недавно ставших матерями. На сайте размещены сведения о роддомах и перинатальных центрах региона, полезные статьи о беременности, родах и уходе за малышом, а также информация о подарочном наборе для новорожденных.

С момента запуска портал посетили более 687 тысяч раз. Только в этом году количество посещений превысило 488 тысяч. Среди самых востребованных материалов — статья о выборе между подарком и денежной выплатой, которую просмотрели свыше 15 тысяч раз, а также публикации о беременности и эмоциональном состоянии женщин.

В министерстве государственного управления, информационных технологий и связи Московской области отметили, что портал «Стань мамой» стал призёром XIII Всероссийского конкурса цифрового развития регионов «ПРОФ-IT».

Ресурс продолжает развиваться и помогает жителям Подмосковья ориентироваться в вопросах родительства и ухода за детьми.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что с начала 2024 года в регионе запустили около 40 новых цифровых сервисов. Они касаются помощи семьям, выплат, компенсаций, соцуслуг, поддержки, опеки и попечительства, предоставления земли, работы такси и спорта.

«Жители это ценят, активно пользуются, поэтому мы стараемся регулярно запускать новые цифровые сервисы. В прошлом году внедрили порядка 30, а с начала этого года — уже свыше 40. Так, молодые семьи теперь могут с помощью нескольких кликов получить субсидии, учителя и врачи — оформить компенсацию за аренду жилья, а предприниматели — возместить затраты на приобретение нового оборудования. Задача — не снижать темп и продолжать наполнять наш портал госуслуг новыми удобными опциями», — заявил Воробьев.