Порядка 6,5 тыс аварийных деревьев убрано в лесах Подмосковья за 2024 год

С территории лесного фонда Московской области в 2024 году убрано 6 455 аварийных деревьев, из них 5 580 деревьев — в рамках государственного задания специалистами подведомственного комитету лесного хозяйства Подмосковья ГАУ МО «Центрлесхоз», 857 — по контрактам силами подрядчиков, сообщает пресс-служба ведомства.

«Больше всего аварийных деревьев убрано с территории Подольского (1 166), Клинского (580), Волоколамского (510), Сергиево-Посадского (504) и Ступинского (493) лесничеств», — рассказал председатель комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов.

Дерево считается аварийным и проводится его рубка в том случае, когда оно расположено не далее, чем в 100 метрах от населенного пункта и имеет структурные изъяны, например, гнили и обрыв корней, его опасный наклон может привести к падению всего дерева или его части, тем самым причинить ущерб государственному, муниципальному имуществу, а также имуществу и здоровью граждан.

Решение о проведении рубки принимается по результатам рассмотрения обращений граждан, направленных через единый центр управления регионом, официальный региональный портал «Добродел» и официальный сайт Комлесхоза.

Для установления факта аварийности деревьев проводится их обследование вне зависимости от вегетационного периода и времени года. По его результатам составляется акт обследования, который утверждается уполномоченным органом.

Самовольная рубка деревьев, даже аварийных, в лесах запрещена.

Статьей 8.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях установлено, что незаконная рубка, повреждение лесных насаждений или самовольное выкапывание в лесах деревьев и кустарников влечет наложение административного штрафа на граждан в размере:

от 3 000 до 5 000 рублей;

на должностных лиц — от 20 000 до 50 000 рублей;

на юридических лиц — от 200 000 до 500 000 рублей.

Помимо штрафа взыскивается ущерб, причиненный в результате незаконной рубки.

Если нанесенный ущерб составит более 5 000 рублей, нарушителя ждет уголовная ответственность.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев напомнил, что почти половину всей Московской области составляют леса. Власти ведут активную работу для создания соответствующих условий для прогулок, приятного времяпровождения с семьей и друзьями для жителей.

«Для этого должны быть элементарные удобства, начиная от туалета и заканчивая кафе или прокатом. Мы видим, что с каждым годом популярность наших парков растет в арифметической прогрессии и существует большой запрос на дальнейшее их развитие», — сказал Воробьев.