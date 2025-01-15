Порядка 630 человек заблудились в лесах Подмосковья за 2024 год

За прошедший год 629 человек затруднились самостоятельно найти дорогу домой и им потребовалась помощь специалистов, чтобы выбраться из леса. Все заблудившиеся нашлись, сообщает пресс-служба Комлесхоза Подмосковья.

В системе «Единой службы спасения 112» в круглосуточном режиме принимают обращения жителей региона, в том числе с просьбой о помощи от тех, кто потерялся в лесу. Затем информация поступает в Региональную диспетчерскую службу лесного хозяйства и передается участковым лесничим. Они вместе с поисково-спасательными отрядами «Лиза Алерт», МЧС России и «Мособлпожспас» выдвигаются на помощь.

В 2024 году любители «тихой охоты» и прогулок в лесу терялись во всех подмосковных лесничествах. Печальное лидерство у Клинского (69), Дмитровского (62) и Ступинского (49) лесничеств.

«Традиционно больше всего заблудившихся было летом — 525 человек, из них только в августе с просьбой о помощи по «Единому номеру службы спасения 112» обратился 371 человек», — рассказал председатель комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов.

Состав «группы риска» не изменился — это пожилые люди, подростки и дети, а также те, кто отправился в лес с незаряженным телефоном или даже без него.

Несколько советов от лесничих, как правильно собраться зимой в лес, чтобы сберечь свое здоровье, и прогулка не обернулась бедой.

Не стоит ходить в лес в одиночку. Важно одеваться по погоде, с учетом характера движения, например, «как капуста». Необходимо идти в лес сытыми. Алкоголь на морозе — смерть! Он создает ложное чувство, что телу тепло, хотя на самом деле это не так. Также не стоит отпускать детей одних в лес.

Если заблудились, не нужно паниковать. Стоит идти небольшими шагами, чтобы избежать хождения по кругу. Рекомендуется найти водоем. Там больше шансов найти людей, так как жилье, в основном, строят возле воды. Если лес густеет, туда лучше не идти, поход в чащу лишь больше запутает. В сумерках стоит обязательно развести костер и по возможности соорудить укрытие из подручных материалов. Соблюдение простых правил сохранит жизнь.

Чтобы получить помощь, нужно позвонить на номер 112.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.