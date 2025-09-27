Порядка 50 россиян обвинили узбекистанскую авиакомпанию в невыплате зарплат

Узбекистанская авиакомпания Air Samarkand уже несколько месяцев не выплачивает зарплаты своим сотрудникам. В том числе на задержки с оплатой пожаловались порядка 50 россиян, сообщает SHOT .

По словам сотрудников, компания не выплачивает деньги с июня. Из-за задержек с выплатами часть команды уже уволилась, среди них есть россияне. Они также пожаловались на хамство со стороны руководства.

Сотрудники рассказали, что денег им не дают даже на еду. При этом еще летом средства на эти цели можно было получить по специальным рапортам. Оплачивать аренду жилья сотрудникам также нечем.

Весной складывалась похожая ситуация, однако тогда бортпроводники, пилоты и другой персонал смогли добиться своего и получили зарплаты. В компании отмечают, что деньги задерживаются из-за заказчиков. Якобы они еще не выплатили все должные средства.

В прошлом году российские сотрудники Air Samarkand уже жаловались на невыплаты. Тогда 75 человек были уволены, причем большая часть — по сокращению.

