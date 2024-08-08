Порядка 50 пар поженились в Рузском округе в июле

Июль — это середина лета, один из самых популярных периодов для заключения брака. Июль всегда занимал позицию лидера в списке самых популярных месяцев года для заключения брака. Так, в Рузском округе Подмосковья в этот месяц узами брака себя связали почти 50 пар, сообщает пресс-служба регионального Минсоцразвития.

В этом году количество заключенных браков в июле особенно высоко. В июле 2024 года в отделе ЗАГС по Рузскому городскому округу было зарегистрировано порядка 50 пар, для сравнения в июле 2023 — чуть больше 40.

Самой молодой невесте в июле было 18 лет, самой возрастной невесте — 59 лет, самому молодому жениху было 18 лет, а самому возрастному — 63 года.

2024 год объявлен Годом семьи и зарегистрировать брак теперь можно не только в отделе ЗАГС, но и на выездных площадках.

Лучшие локации Подмосковья, тренды, советы профессионалов и вдохновение для бракосочетания можно найти на портале «Свадьба в Подмосковье» wedding.mosreg.ru.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что благодаря цифровизации сейчас в Подмосковье после рождения ребенка можно оформить все необходимые документы прямо в палате роддома.

Так как все делается в «цифре», подразделения ЗАГСа на первых этажах в перинатальных центрах закрывают.