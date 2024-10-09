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Порядка 400 жителей Мытищ сменили имя с 2024 году

С начала года более 380 жителей городского округа Мытищи сменили свои имена, фамилии или отчества, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.

«В настоящее время наблюдается тенденция к увеличению числа мытищинцев, желающих сменить имя. Причина перемены имени не указывается в официальных документах. Однако среди мотивов, побудивших заявителей совершить регистрацию изменения фамилии, имени или отчества можно выделить желание принять фамилию мужа или родственников, вернуть девичью фамилию, сложности в произношении, несочетание фамилии с именем и отчеством», — отметили в отделе ЗАГС.

Наиболее распространенной причиной изменения данных является случай, когда женщина обращается за услугой смены имени после заключения брака, чтобы принять фамилию мужа.

«Многие невесты не берут фамилию супруга сразу, чтобы избежать процедуры изменения всех документов одновременно», — добавили в ЗАГСе.

Государственная пошлина за смену имени (включая фамилию, имя и отчество) составляет 1 600 рублей.

Подать заявление о перемене имени можно лично у специалистов отдела ЗАГС по городскому округу Мытищи в МФЦ «Мои документы» по адресу: г. о. Мытищи, ул. К. Маркса, д. 4А.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.