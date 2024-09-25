Порядка 12 тыс документов оформили в Подмосковье для вывоза животных за границу

Специалисты Госветслужбы Подмосковья отмечают повышенный спрос на оформление ветеринарных сопроводительных документов на животных, путешествующих со своими владельцами. Об этом сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

С начала года было оформлено 11,8 тыс. ветеринарных сопроводительных документов для выезда — 3,5 тыс. на кошек и 8,2 тыс. на собак. Подмосковные кошки выезжали за границу РФ 2,2 тыс. раз, собаки — 5 тыс.

Оформить заявку на ветеринарное свидетельство формы № 1 на перевозку домашнего животного можно на сайте госуслуг Московской области. Всю необходимую информацию, требующуюся для заполнения полей формы, можно получить в ближайшей госветклинике Подмосковья, адреса и графики работ указаны здесь.

Ранее губернатор региона заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Также Воробьев отметил, что лучшие подмосковные практики цифровизации тиражируются по всей стране.