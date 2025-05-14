Пора высаживать рассаду: воздух в Московском регионе скоро прогреется до +20

Теплая погода возвращается в Подмосковье и столицу на радость огородникам, сообщила главный специалист ИА «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

По ее словам, с 16 мая среднесуточная температура воздуха в Московском регионе преодолеет отметку в плюс 12 градусов. В последующие дни столбики термометров покажут до 20 градусов тепла.

«А это значит, что пора высаживать выращенную на подоконниках рассаду томатов и перцев. Пора заполнять клумбы рассадой петуний и настурций. И семена овощных культур лучше сеять в уже теплую почву», — написала синоптик в своем Telegram-канале.

В среду по области и столице установится дождливая и теплая погода, температура поднимется до плюс 10-12 градусов.